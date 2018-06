Rotterdamse student ontwerpt tafel voor NOS-talkshow over Tour de France

Een tafel van een leerling van het Rotterdamse Hout en Meubilering College (HMC) schittert deze zomer in de NOS-talkshow De Avondetappe. HMC'er Hugo van den Haak won een ontwerpwedstrijd die de school samen met de NOS organiseerde.

Om de juiste tafel te kunnen ontwerpen, kwam de NOS met diverse specificaties. Zo moest de tafel goed vervoerd kunnen worden. Daar kon Van den Haak mee uit de voeten.

"Ik heb een nieuwe scharnierfunctie bedacht, waardoor je de tafel makkelijk in en uit kan klappen. Twee tafelbladen schuiven over elkaar heen, zodat je verschillende vormen van de tafel kan maken."

Van den Haak hoorde van de wedstrijd en twijfelde geen moment om mee te doen. "Ik kijk altijd naar het programma en ging vroeger vaak op fietsvakanties. Toen ik over deze opdracht hoorde dacht ik, hier moet ik aan mee doen."

Stoute schoenen

HMC-directeur Denny Terlouw kwam op het idee van een ontwerpwedstrijd, toen hij afgelopen zomer naar het tv-programma over de Tour de France keek. Hij zag daar een houten tafel staan en bedacht dat zijn leerlingen zo'n tafel ook konden maken.

"Ik trok de stoute schoenen aan en zocht contact met de NOS. Zij reageerden erg enthousiast", schrijft Terlouw in een verklaring. "Ik ben erg trots dat er daadwerkelijk ook een ontwerp gekozen is door de NOS."

Prachttafel

De NOS is blij met de winnende tafel. "Hugo kan enorm trots op het resultaat zijn", schrijft NOS-presentatrice Dione de Graaff in een reactie. "Het is echt een prachttafel geworden. Met het zien van deze tafel krijg ik alweer helemaal zin in De Avondetappe. Laat de Tour maar beginnen."

Voor de wedstrijd konden alle leerlingen van alle opleidingen zich aanmelden. Zeven leerlingen hebben hun ontwerp uiteindelijk gepresenteerd aan Dione de Graaff en haar team.

Vanaf 7 juli is de tafel van Hugo dagelijks te zien in het tv-programma.