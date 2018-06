Gemiddeld geen 7? Dan ook niet over

De middelbare school Wolfert Tweetalig gaat de strijd aan met de zesjescultuur. Op de school in Rotterdam gaan leerlingen in de onderbouw alleen over naar het nieuwe schooljaar als ze minimaal een 7 gemiddeld hebben op hun eindlijst. De reacties van leerlingen zijn overwegend positief.

Het Wolfert deed de afgelopen vijf jaar mee met een onderzoek naar de motivatie en prestaties van scholieren. "We zagen een dalende trend in de motivatie als de kinderen naar de middelbare school gaan", zegt Lindy Wijsman van de Universiteit Leiden. "Ze komen in de brugklas gemotiveerd binnen, maar over het algemeen zie je dat die motivatie in de eerste drie klassen daalt."

Dat kan volgens Wijsman verschillende redenen hebben. "De schoolcontext sluit bijvoorbeeld niet goed aan bij de leeftijdscategorie. Of het zou kunnen zijn dat het nut van de stof nog niet duidelijk is in de onderbouw. Maar het kan ook zijn dat er meer aandacht moet zijn voor iets dat de leerlingen graag doen, voor de intrinsieke motivatie."

Om verandering te brengen in die dalende trend van motivatie, werd een pilot ingevoerd. Het cijfer om over te kunnen werd verhoogd naar een 7 en leerlingen mochten kiezen in welke vakken zij willen uitblinken.

Druk

Maar verhogen deze maatregelen niet de druk van leerlingen? "Soms wel, maar ik denk dat het ook aan jezelf ligt", zegt een van de leerlingen. "Hoe meer je je ervoor inzet, hoe makkelijker je die 7 haalt. Het is te doen."

Dat beaamt ook schooldirecteur Arnold Koot. "Kinderen moeten keuzes leren maken. Als ze de keuze maken om hard te studeren, halen ze die 7. De maatschappij vraagt om prestaties. Er is toch altijd een soort competitie om een goede baan te vinden. Universiteiten hebben ook een hogere instap-eis."