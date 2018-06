HC Rotterdam haalt Glenn Turner

De Australiër Glenn Turner speelt komend seizoen bij Hockey Club Rotterdam. De 34-jarige Turner kwam tot nu toe al 124 keer uit voor de Australische hockeymannen. De aanvaller scoorde in die wedstrijden in totaal negentig doelpunten.

Met Australië nam hij deel aan twee wereldkampioenschappen (tweemaal goud), éénmaal aan de Olympische Spelen (brons) en éénmaal aan de Commonwealth’s Games (goud). Sinds vorig jaar is Turner niet meer opgeroepen bij de Australische ploeg. Dit jaar speelde hij in de Malaysia Hockey League samen met Rotterdammer Jeroen Hertzberger.

HC Rotterdam-voorziter Diederik Chevalier is zeer tevreden met de komst van Turner. "Glenn is een zeer ervaren speler van wereldformaat. Hij is niet alleen een directe versterking voor onze selectie maar is ook iemand waarvan onze spelers veel kunnen leren."