'Rick DeVito was one of a kind'

Rick DeVito was in 1987 te gast bij het televisieprogramma TopPop

​"Ik heb met echt onwijs veel zangers uit binnen- en buitenland gewerkt, maar hij was echt one of a kind", zegt gitarist Age Kat over zijn vriend Rick DeVito, die maandag overleed aan de gevolgen van kanker.

Aan het eind van zijn leven had hij een lage hartfunctie en zat de kanker door heel zijn lijf, vertelt Kat op Radio Rijnmond. "Hij is aan alle kanten gesloopt. Op een gegeven moment verloor hij de strijd, dat is dinsdag eind van de middag gebeurd."

Niet alleen zijn stemgeluid maakten DeVito een bijzondere zanger. Ook zijn power en energie zijn voor Kat heel bijzonder. "Hij houdt zich daardoor wat mij betreft staande tussen veel internationale topzangers."

The Frog

Samen speelden de mannen uit Krimpen aan den IJssel in de jaren '80 in de Nederlandse funk- en soulband The Frog. Een band die vooral een goede live reputatie had en in het voorprogramma van veel bekende namen heeft gespeeld. Maar een hit scoorden ze nooit.

"Dat is wel jammer, we hebben altijd het gevoel gehad dat er meer had ingezeten. Maar dat is niet gebeurd." Die hit kwam er voor DeVito wel in 1992. Het nummer Eva stond drie weken in de Nederlandse Top-40.



Bijzonder nummer

Hoewel de gezondheid van DeVito in 2017 al te wensen overliet, heeft hij op het laatste album van Kat nog een nummer gezongen. Dat is heel bijzonder voor de gitarist.

"Hij was nog best redelijk bij stem. Alleen zijn conditie was niet meer zo goed, daar moet je dan rekening mee houden met opnemen. Maar dat nummer vind ik nog steeds heel erg mooi klinken en ik ben er heel erg blij mee."

Huwelijk

De laatste jaren woonde DeVito op Ibiza. Een maand geleden stapte hij zelfs nog in het huwelijksbootje. "Dat had misschien een reden kunnen zijn om de draad weer vrolijk op te pakken. Maar dat zat er niet meer in, het was op."