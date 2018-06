Deel dit artikel:











Mannen proberen geldautomaat Ridderkerk leeg te roven archieffoto

De politie heeft twee Roemenen opgepakt voor 'jackpotting' in Ridderkerk. Zij probeerden in de nacht van dinsdag op woensdag het geld uit een automaat aan het Sint Jorisplein te halen door er gaten in te boren.

Om 02:12 uur kreeg de politie een melding dat er met een geldautomaat gerommeld was. Op hetzelfde moment zagen andere agenten een auto met hoge snelheid vanuit de richting Ridderkerk rijden. Op de Vaanweg in Rotterdam-IJsselmonde zetten zij de wagen aan de kant en hielden de twee inzittenden van 38 en 41 jaar aan. De politie denkt dat zij gestoord werden bij hun werk, omdat er geen geld uit het automaat gestolen is. Toen agenten bij het automaat kwamen, bleek alleen dat er geknoeid was met het automaat.