Trevvel vervangt directeur

Trevvel, verantwoordelijk voor het vervoer op maat in Rotterdam, heeft de directeur vervangen. Volgens een woordvoerder van Trevvel is de reden voor het vertrek verschil van inzicht.

Ron van de Peppel, de voormalig directeur, kwam vorig najaar over van Connexxion. Hij had daarvoor diverse nieuwe aanbestedingen succesvol ingevoerd. Toch is dat blijkbaar onvoldoende geweest om de klus bij Trevvel te mogen afmaken.

‘’Ron heeft goed werk bij ons verricht. Maar over hoe het verder moet, hebben we andere inzichten’’, aldus een woordvoerder.

Aad Romijn, bestuurder bij de BIOS Groep, geeft tijdelijk leiding aan Trevvel. In de tussentijd wordt gezocht naar een nieuwe directeur.

Overigens is het vertrek van Van de Peppel niet de enige personele wijziging in de afgelopen periode. Ook zijn diverse planners vertrokken. ‘’We zijn een nieuw bedrijf. Soms komen mensen na een tijdje tot de conclusie dat ze er misschien niet op hun plek zijn’’, reageert de woordvoerder van Trevvel.