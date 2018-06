Eis tegen Kobus L.: 14 jaar cel voor de dood van schoonzoon

Het Openbaar Ministerie (OM) in Breda heeft 14 jaar cel geëist tegen Kobus L. uit Rotterdam. Hij wordt verdacht van het doodschieten van zijn schoonzoon, John Wassink.

Het lichaam van Wassink werd eind juli 2014 gevonden in het Markkanaal bij het Brabantse Terheijden. De politie stelde vast dat hij vermoedelijk in de slaapkamer van zijn woonwagen in Roosendaal is doodgeschoten.



Eerder werd gemeld dat op de trekker van het moordwapen het dna van L. werd gevonden. Daar bood de vorige officier van justitie woensdagochtend zijn excuses voor aan, omdat dat niet juist bleek te zijn. Zijn dna werd wel gevonden op het wapen zelf en onder meer op handschoenen in de buurt van het wapen.



Kobus L. wees zelf Edward F. aan als mogelijke dader van de moord. Het Openbaar Ministerie heeft geen dna gevonden van hem op relevante plekken, werd woensdag bekend. Ook ziet het OM geen motief: "F. en Wassink waren vrienden".





Bouterse

'Kobus de Zigeuner' zat in het verleden vijftien jaar celstraf uit voor import van cocaïne, onder meer met hulp van de huidige president van Suriname, Desi Bouterse. Vanwege vluchtgevaar zat hij het grootste deel van zijn straf in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. In 2003 kwam hij vervroegd vrij.