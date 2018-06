Raad van State geeft groen licht voor bedrijventerrein Dordtse Kil IV

Het bedrijventerrein Dordtse Kil IV kan worden aangelegd. Dat heeft de Raad van State woensdag besloten. De aanleg van het terrein aan de Westelijke Dordtse oever gaat door, ondanks eerder aangetekend beroep van verschillende partijen.

Milieudefensie Drechtsteden en de Stichting Nationaal Landschapskundig Museum zijn het niet eens met de bouw van Dordtse Kil IV en tekenden in augustus vorig jaar bezwaar aan.

Zij zeiden destijds dat de gemeente Dordrecht geen actueel onderzoek heeft willen uitvoeren naar nut en noodzaak van een nieuw logistiek bedrijventerrein. Daardoor zouden verkeerde inschattingen zijn gemaakt, bijvoorbeeld over de hoeveelheid nieuwe banen.

Allemaal verliezers

Mileudefensie Drechtsteden betreurt de uitspraak van de Raad van State. "In onze ogen zijn wij niet de enige verliezer. De bewoners, die met de negatieve effecten van dit terrein te maken krijgen, zijn ook verliezers", zeggen zij in een verklaring.

Daarmee doelen ze onder meer op de bewoners van de Wieldrechtse Zeedijk, die nu -volgens Milieudefensie- met meer fijnstof van passerende vrachtwagens te maken krijgen.

"Ook de gemeente zal de verliezer blijken". Volgens Milieudefensie Drechtsteden blijkt namelijk uit rapporten dat de behoefte van een bedrijventerrein lager is dan van tevoren verwacht. "Dus zullen de verwachte opbrengsten zwaar gaan tegenvallen."

"Als ik in een glazen bol kijk, dan zie ik over een jaar of zes een groot bedrijventerrein met een paar logistieke bedrijven", gaat de woordvoerder verder. "Maar het grootste gedeelte van het terrein ligt dan gewoon braak."

Tegen deze uitspraak van de Raad van State is geen beroep mogelijk.