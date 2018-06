Honderd besmeurde vogels naar noodhospitaal Maeslantkering

Vogelklas Karel Schot brengt woensdagmiddag honderd besmeurde zwanen naar het noodhospitaal Maeslantkering voor een grondige wasbeurt. De dieren zijn eerst in de opvang gestabiliseerd en moesten aansterken voordat ze gewassen te worden.

Het noodhospitaal in Hoek van Holland biedt plaats aan vijfhonderd vogels, vooral zwanen, die er worden ontdaan van de oliedrab op hun veren. Rijkswaterstaat coördineert de noodopvang van vogels bij calamiteiten op het water op het moment dat de reguliere dierenopvang in de regio de belasting niet meer aankan. Dat is nu aan de hand.

Honderden vogels kwamen onder de olie te zitten, nadat afgelopen zaterdag olietanker Bow Jubail van het bedrijf Odfjell op een steiger in de Derde Petroleumhaven botste. Daarbij stroomde 220 ton ruwe olie het water in. Het opruimen van de olie gaat waarschijnlijk nog weken duren.

Een deel van de dieren is ondergebracht bij Vogelklas Karel Schot in Rotterdam. De vrijwilligers maken overuren om de vogels goed te kunnen verzorgen.