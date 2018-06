Maatregelen ProRail na ongeluk met brandgevaarlijke stof Kijfhoek

Op rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht kunnen treinen tijdens spoorwerkzaamheden het sorteerterrein niet meer op rijden. Spoorbeheerder Prorail heeft de bediening aangepast, om nieuwe botsingen te voorkomen.

Op vrijdag 15 juni botste op Kijfhoek een ketelwagon met brandgevaarlijke stof tegen een platte kar. Dit ongeluk gebeurde doordat een treindienstleider van ProRail en een werkplekbeveiliger van de aannemer gelijktijdig een fout maakten in hun procedure.

Uit onderzoek van ProRail blijkt dat de werkbeveiliger vergeten was een wissel om te zetten, toen hij een platte kar op het spoor plaatste. Als hij de wissel had omgezet, hadden er geen wagons op de verdeelsporen kunnen komen.

De treindienstleider had bovendien tijdens de werkzaamheden geen wagons de verdeelsporen op mogen leiden. Door de verandering in de bediening is het niet meer mogelijk dat treinen tijdens een buitendienststelling het sorteerterrein op rijden.

De platte kar ontspoorde en raakte licht beschadigd. De ketelwagon liep geen schade op. Deze ketel bevatte het brandbare styreen, een grondstof voor piepschuim. Niemand raakte gewond. Ook was er geen gevaar voor de omgeving.

Het onderzoek van ProRail vindt plaats onder toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport.