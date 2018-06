RotterTram klaar voor de start

Donderdag is het zover: de RotterTram opent zijn deuren. Iedereen kan vanaf dat moment uit eten in een rijdende historische tram.

De tram is omgebouwd tot restaurant, met keuken en toilet aan boord. Terwijl 44 gasten genieten van een 4-gangendiner rijdt de tram langs alle hightlights van de stad .

De route start en eindigt bij de Erasmusbrug en gaat onder meer langs de Kuip, Euromast, Historisch Delfshaven, Rotterdam Centraal, Markthal en de Kubuswoningen.

Tussen de dienstregeling door

Hoewel de bijzondere tram tussen de dienstregeling door rijdt, heeft overig tramverkeer daar volgens bedenker Suzanne Knegt geen last van. "Wij hebben bestuurders die daar heel ervaren mee zijn. We rijden langzamer dan de reguliere trams, maar stoppen bijvoorbeeld niet bij de haltes. Zo passen we ertussen."

Een rondrit in de tram duurt ongeveer tweeënhalf uur. Het was de bedoeling dat de tram in maart klaar was. Maar dat heeft een paar maanden langer geduurd.

"Het is een enorme spannend traject geweest. Het is allemaal nieuw en alles is op maat. Helaas heeft het iets langer geduurd, maar hij is er eindelijk."