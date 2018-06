Zwerven langs de Blauwe Verbinding.

De Blauwe Verbinding is klaar. 6 juli is de feestelijke oplevering van de 15 kilometer lange bevaarbare route tussen Rotterdam en Barendrecht. Chris Natuurlijk krijgt een voorproefje.

Wandelen, kanoën en fietsen

De Blauwe Verbinding brengt schoon, zoet water vanuit de Oude Maas naar het Zuiderpark in Rotterdam. Het is ook een recreatieve route, een waterberging en een ecologische verbinding.Chris Natuurlijk krijgt een voorproefje en gaat er fietsen, wandelen en kanoën. Onderweg vertelt ecoloog Niels Godijn hoe ook de natuur profiteert van de route en vertelt Jorg Pieneman van Gemeentewerken Rotterdam over het nut en de noodzaak van deze waterverbinding tussen Rotterdam-Zuid, Rhoon en Barendrecht.





