Sparta haalt ook verdediger Dries Wuytens

Sparta heeft opnieuw toegeslagen op de transfermarkt. Verdediger Dries Wuytens komt over van Heracles Almelo. Hij tekent een contract voor twee jaar en sluit donderdag voor het eerst aan bij de training. De 27-jarige Belg speelde eerder vier seizoenen voor Willem II voordat hij vorig seizoen naar Heracles vertrok.

In Almelo was Wuytens afgelopen jaar niet zeker van een basisplaats al kwam hij wel achttien keer in actie voor Heracles. Wuytens is na Wijnaldum, Coremans, Alberto, Rahyi, Tavares en Veldwijk al de zevende versterking voor de ploeg van Henk Fraser.

Sparta had in eerste instantie Xandro Schenk aangetrokken voor de positie van Wuytens, maar de speler van Go Ahead Eagles wil onder zijn contract uit, omdat hij bij FC Twente meer kan verdienen.

Dries Wuytens werd samen met zijn broer Stijn, die bij AZ speelde, al op jonge leeftijd door PSV weggehaald uit België. Maar in Eindhoven wist Dries nooit door te stromen naar het eerste elftal. Zijn oudere broer Stijn haalde wel de hoofdmacht van PSV. Samen speelden beide broers wel in de eredivisie bij Willem II.