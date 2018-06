Michael L. ontkent moord op cafébaas Maassluis

Michael L. ontkent dat hij Lian Boel uit Maassluis heeft vermoord. Dat bleek woensdag tijdens een eerste inleidende zitting in de rechtbank in Den Haag.

De 52-jarige cafébaas uit werd 13 maart dood gevonden in het huis van de verdachte , in de Doelenstraat in Rijswijk. Volgens het Openbaar Ministerie heeft L. het slachtoffer gewurgd. De 47-jarige L. zegt dat hij is gevallen over de punt van het bed en bovenop Boel is geland.

De advocaat van L. vertelt dat zijn cliënt eerst dacht dat Boel alleen bewusteloos was. Maar in plaats van 112 te bellen, nam L. een hand medicijnen en ging in foetushouding op bed liggen.

"Misschien niet iets wat u of ik in deze situatie zou doen", voegde de raadsman toe. "Maar het feit dat hij raar gereageerd heeft, maakt hem nog niet schuldig aan doodslag."

De advocaat probeerde de rechter zover te krijgen dat L. zijn proces in vrijheid zou mogen afwachten. "Dat er een strafbaar feit is gepleegd, is nog niet vastgesteld", benadrukte de advocaat.

Hartklachten

Verder suggereerde de advocaat dat Boel hartklachten had en mogelijk daaraan overleed. Maar volgens de officier van justitie kan er uit onderzoek wel degelijk opgemaakt worden dat het slachtoffer gewurgd is.

Ook was er een ruzie met de ex-vriendin van de verdachte, een dochter van Boel. "Dat is nog niet opgelost." Daarom wilde het OM dat L. in de cel blijft.

Stille tocht

Boel was een bekende in Maassluis. Hij runde café 't Smitje bij een sportclub. Zijn dood zorgde voor "grote emotie bij alle mensen die hem kenden, niet alleen zijn familie", benadrukte de officier van justitie. Na zijn dood werd een stille tocht gehouden . Voor het café werden bloemen gelegd.

De vrouw en de dochter van Boel waren woensdag samen met een handvol vrienden van het slachtoffer naar de zitting gekomen. L. zelf zweeg over de zaak. De rechter besloot dat L. drie maanden langer vast moet blijven zitten. De volgende zitting staat gepland op 19 september.