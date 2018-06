Deel dit artikel:











Eritrees koffiehuis geopend in Dordrecht

Aan de Sint Jorisweg in Dordrecht is een Eritrees koffiehuis geopend. Initiatiefnemer Emanuel Berhane, uit Papendrecht, noemt het zelf een praathuis. Het koffiehuis is tot stand gekomen door de inzet van Stichting Baytona, met hulp van lokale afdelingen van Vluchtelingenwerk.

De Stichting Baytona ondersteunt, helpt en begeleidt mensen uit Eritrea in de regio Drechtsteden bij hun integratie in de Nederlandse samenleving. "Mensen kunnen elkaar helpen, maar er was tot nu toe geen plek waar alle Eritreeërs elkaar kunnen ontmoeten", zegt Berhane. Behalve voor een praatje, een kop koffie en een broodje kunnen de Eritreeërs er ook terecht om spelletjes te doen, zoals kaarten en tafelvoetbal. "We hebben ook een computer achterin de zaak. Daar kunnen mensen elkaar digitaal helpen." 500 Eritreeërs

Berhane is één van de bijna 400 duizend mensen die Eritrea ontvlucht zijn. Hij schat dat er in de Drechtsteden vier- tot vijfhonderd van zijn landgenoten wonen. Berhane is één van de bijna 400 duizend mensen die Eritrea ontvlucht zijn. Hij schat dat er in de Drechtsteden vier- tot vijfhonderd van zijn landgenoten wonen. De Eritreeërs zijn hun land ontvlucht vanwege de onveilige situatie in hun land. Het regime sluit critici op of laat ze 'verdwijnen'. Na een bloedige burgeroorlog werd Eritrea in 1993 onafhankelijk van Ethiopië, maar het nieuwe regime bleek geen zegen voor de inwoners van het land. Dictatuur

Feitelijk heerst er sindsdien een dictatuur in het Oost-Afrikaanse land. Verkiezingen zijn nooit gehouden en de regerende partij duldt geen enkele oppositie. In 2001 werd de repressie opgevoerd; oppositieleden, journalisten en criticasters werden massaal opgepakt. Velen 'verdwenen'. Feitelijk heerst er sindsdien een dictatuur in het Oost-Afrikaanse land. Verkiezingen zijn nooit gehouden en de regerende partij duldt geen enkele oppositie. In 2001 werd de repressie opgevoerd; oppositieleden, journalisten en criticasters werden massaal opgepakt. Velen 'verdwenen'. De Eritreeërs vormen - na Syriërs - de op één-na grootste groep immigranten, die over zee naar Europa komen.