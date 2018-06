Deel dit artikel:











Zeldzame klok brengt ruim twee ton op

In Rotterdam is maandag 205 duizend euro betaald voor een bijzondere klok van Josef Hoffmann. Er is slechts één keer meer betaald voor een werk van deze Oostenrijkse architect en ontwerper.

Het gaat om een glazen en verzilverd metalen tafelklok met details van halfedelstenen en bloedkoraal. De klok stamt uit 1904 en maakte deel uit van de Designveiling van het Rotterdamse veilinghuis Vendu. Sinds 2014 wordt er elk half jaar een Designveiling gehouden. Deze achtste editie was de grootste tot nu toe met 1100 veilingstukken.