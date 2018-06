Drie jaar cel voor 171 kilo coke

Een 57-jarige Zwijndrechtenaar is tot 3 jaar gevangenisstraf veroordeeld na de vondst van 171 kilogram cocaïne in zijn loods in Vierpolders. Een 36-jarige Rotterdammer kreeg dezelfde straf voor het vervoer van de drugs.

De Rotterdamse rechtbank sprak een 32-jarige Rotterdammer in dezelfde zaak vrij. Hij was op 10 november ook met zijn taxi in de loods. De rechtbank vond echter onvoldoende bewezen dat de man ook betrokken was bij de drugshandel. Hij krijgt ook zijn taxi terug. Tegen hem was 4,5 jaar geëist.

De politie was getipt dat de drugs met een bestelbus vanuit de haven in Vierpolders zou worden afgeleverd. Die bus kwam van het ECT-terrein en werd bestuurd door de 36-jarige Rotterdammer.

De eigenaar van het bedrijf, de Zwijndrechtenaar, zei tijdens de rechtszaak dat hij alleen zijn loods ter beschikking had gesteld voor het overladen van goederen. Dat deed de 57-jarige man alleen op verzoek van een kennis, Peter. Die Peter is nooit meer opgedoken.

De taxichauffeur was er om een klant op te halen. Wie dat was, wilde hij niet vertellen uit angst voor represailles. De politie vond de harddrugs dichtbij zijn wagen in de loods.