Onderzoek naar Dordtse homomishandeling verloopt moeizaam

De politie wacht met smart op camerabeelden van de mishandeling van een man, afgelopen vrijdagavond in Dordrecht. "We zitten natuurlijk niet stil, maar het onderzoek kan wellicht flink verder geholpen worden met die beelden", zegt Gijs van Nimwegen van de politie.

"Het slachtoffer zei bij de aangifte dat hij ons de beelden zou leveren, maar dat is tot op heden niet gebeurd", aldus de politiewoordvoerder. "Klopt", zegt slachtoffer Danny Boyd. "Een vriend van mij zou die beelden overzetten, maar dat geeft wat problemen."

De leverancier van de bewakingscamera, die de mishandeling registreerde , is inmiddels om hulp gevraagd. "Wij wachten daar op", reageert Van Nimwegen. "En we hopen dat mensen, die vrijdagavond iets gezien hebben, zich bij ons melden."

Volgens het slachtoffer waren er zeker getuigen. "Ik liep over De Waag en zag mensen zitten in restaurant Shabu Shabu. Die moeten alles gezien hebben." Boyd kwam uit café The Mood, op de hoek van de Grote Markt en De Waag, en liep richting het Scheffersplein.



Drie jongens liepen hem achterna en scholden hem uit voor 'kankerhomo'. Kort daarna kreeg hij klappen, wat hem verwondingen aan het hoofd en een vinger opleverde. Inmiddels is hij van de schrik bekomen. "En ik heb ook geen hoofdpijn meer."

Hij is er van overtuigd dat de daders van Marokkaanse afkomst zijn. "Ik heb dat gezien en ik vind dat ik dat ook mag zeggen."