Deel dit artikel:











Mortiergranaat in Capelse woonwijk Foto: MediaTV

In de Fazantstraat in Capelle aan den IJssel is woensdagmiddag een mortiergranaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden.

Een man die aan het werk was aan de waterleiding stuitte op het explosief. Hij vermoedde dat het om een mortiergranaat ging en zocht dat even uit op Google. Daarna seinde hij - met foto - de meldkamer in. De politie heeft explosievenexperts naar de Capelse Fazantstraat gestuurd. De straat is voorlopig afgezet.