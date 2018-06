Wuytens: 'Selectie van Sparta gaf de doorslag'

Dries Wuytens tekende woensdag een tweejarig contract bij Sparta. De verdediger wil met de Kasteelclub weer zo snel mogelijk de Eerste Divisie verlaten. "Ik heb met Henk & Henk (Fraser en Van Stee, red.) een goed gesprek gehad over de ambities van de club. Ik wil met Sparta voor de titel gaan, of in ieder geval promotie. Sparta hoort in de Eredivisie."

Wuytens had de keuze uit meerdere clubs, waaronder Roda JC. Toch hoefde hij niet lang na te denken om uiteindelijk voor het Kasteel te kiezen. "De selectie van Sparta is al goed in orde, dat gaf de doorslag. Roda heeft bijvoorbeeld nog helemaal geen spits en je hebt echt een goede spits nodig wil je meedoen om promotie. Hier ziet dat er veel beter uit met Lars Veldwijk al in de gelederen."

Technisch directeur Henk van Stee liet al weten blij te zijn met de ervaring die de 27-jarige Wuytens bij Sparta binnen brengt. De verdediger zelf is het daar wel mee eens. "Ik heb inmiddels meer dan honderd eredivisiewedstrijden achter mijn naam staan. Ik ben een nuchtere jongen, maar wel stevig in de duels. Negen jaar heb ik in de jeugd van PSV gespeeld, daarna heb ik twee seizoenen in Belgie gespeeld en de laatste vijf seizoenen weer in Nederland. Dit is toch wel het land waar ik mij voetballend heb ontwikkeld."

Wuytens wacht met zijn leeftijd mogelijk een belangrijke rol bij Sparta, waar hij zijn ervaring over moet brengen op de jongere spelers. "Ik ga mijn best doen om die jongens te helpen en te sturen. Wanneer het moet zal ik ze op hun flikker geven."