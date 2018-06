Woningen ontruimd na gaslek in Papendrecht

In Papendrecht zijn woensdag twaalf huizen ontruimd vanwege een gaslek. Het gebied rond de Jacques Perkstraat, de Willem Kloosstraat en de Nicolaas Beetsstraat werd volledig afgezet.

Tegen het einde van de middag wist netbeheerder Stedin de leiding af te sluiten. De brandweer doet per woning metingen om te kijken of de bewoners weer naar huis mogen.

Hoe het lek is ontstaan, is volgens een woordvoerder onduidelijk. Vanwege werkzaamheden lag de gasleiding bloot. Er werd een stoeptegel gevonden waardoor een gat in de leiding was geslagen. Gekeken wordt of er opzet in het spel was.