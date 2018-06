Deel dit artikel:











Actiegroep beschuldigt museum Boijmans van racisme Het omstreden beeldmerk

De International Anti Racism Group (INARG) wil dat museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam een zwart geschminkt gezicht van het beeldmerk van de Gelatin-expositie haalt. Het zou racistisch zijn. Boijmans zet de hakken in het zand. "Kunstenaars moeten zich vrijelijk kunnen uiten", zegt directeur Sjarel Ex in het dagblad Trouw.

INARG heeft het museum tot vrijdag de tijd gegeven om het beeldmerk aan te passen of alle posters en reclamemateriaal te verwijderen. De groep wil niet zeggen wat er gebeurt als Boijmans dat niet doet. Het omstreden beeldmerk is ontworpen door het Oostenrijkse kunstenaarscollectief Gelatin zelf. Vier mannen zijn afgebeeld in steeds wisselende grootte. Ze hebben een van de 101 naaktpakken aan die ze hebben gemaakt voor de tentoonstelling. Bezoekers kunnen de pakken aantrekken en daarna langs metershoge kunstdrollen lopen. De pakken zijn er in allerlei kleuren: wit, zwart, geel, roze en lichtbruin. Ook kun je kiezen voor een mannen- of vrouwenversie. Het statement van de kunstenaars is dat alle mensen hetzelfde zijn. 'Poepen doen we allemaal, ongeacht huidskleur en geslacht', willen ze uitdragen. En tegelijkertijd de discussie aanwakkeren over gender en identiteit. Volgens directeur Ex hebben de kunstenaars totaal geen racistische bedoelingen.