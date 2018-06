Parkinsonpatiënt gaat 10 duizend kilometer fietsen

Het zijn bizarre tijden voor de de 57-jarige Ruud Overes. De Bergschenhoeker trouwde onlangs met zijn jeugdliefde, is nu op huwelijksreis en stapt donderdag op de fiets voor zijn volgende uitdaging 'of a lifetime': 10 duizend kilometer fietsen door Europa om geld op te halen voor onderzoek naar Parkinson.

Overes weet sinds vorig jaar jaar dat hij ook leidt aan de hersenziekte. Hij wilde na zijn pensioen een lange fietsreis maken, maar gooide het roer radicaal om toen hij het slechte nieuws hoorde.

Tachtig dagen

"Ik heb mijn hele leven al lange afstanden gefietst en het leek me goed om daar nu een sponsortocht van te maken", zegt hij woensdag op Radio Rijnmond. Hij wil in tachtig dagen onder meer fietsen naar Barcelona, Santiago de Compostela, Gibraltar, Tirana en Athene.

"Parkinson bestaat al tweehonderd jaar en nog steeds heeft men geen idee hoe dat moet worden opgelost. Dus vandaar dat er ernstig behoefte is aan basis onderzoek om dat op gang te krijgen, zodat het wel uit de wereld kan worden geholpen."

Jeugdliefde

De Bergschenhoeker is nu nog op huwelijksreis in Spanje. Over een paar uur komt hij met het vliegtuig terug om aan zijn nieuwe avontuur te beginnen. "Ik kom om 24:00 uur aan in Rotterdam vandaag en rij dan naar Eersel. En om 07:00 uur zit ik dan alweer op de fiets."

Hij gaat de tocht op een speciale ligfiets maken. "Parkinsonpatiënten hebben soms moeite met hun evenwicht. Ik ook. Dus ik kan niet heel lang op een racefiets fietsen. Op een ligfiets met drie wielen kan ik in ieder geval niet omvallen."

Vanuit Noord-Brabant fietst Overes vrijdag naar Bergschenhoek, waar mensen hem uitzwaaien. Zaterdag om 13:00 uur is de officiële start op de Stevensweg in Dordrecht.