Karel Schot moet twintig besmeurde vogels in laten slapen

Vogelklas Karel Schot in Rotterdam heeft tot nu toe twintig zwanen afgemaakt die waren besmeurd met olie. De dieren waren te zwak. Naar schatting zwemmen er nog zo'n zeshonderd vuile zwanen in de haven rond.

De Vogelklas heeft woensdagmiddag een groot aantal zwanen overgebracht naar het noodhospitaal bij de Maeslantkering bij Hoek van Holland.

De dieren zijn in de Rotterdamse opvang gestabiliseerd. Ze worden in het noodhospitaal gewassen en gaan er revalideren. Inmiddels hebben tal van vrijwilligers zich er gemeld om te helpen. Ze komen uit heel Europa, vertelt Annette de Bus van Vogelklas Karel Schot.

"Het zijn mensen die getraind zijn in het wassen en verzorgen van dit soort vogels. Je moet allereerst weten hoe je 'm moet hanteren, hoe je 'm rustig houd zodat ie gewassen kan worden. Je moet goed kijken welke middelen je gebruikt en in welke hoeveelheden. En ook de vogel steeds goed in de gaten houden."

In het noodhospitaal is plaats voor vijfhonderd vogels. Honderden vogels kwamen onder de olie te zitten, nadat een tanker van Odfjell op een steiger in de Derde Petroleumhaven was gebotst en er 220 ton ruwe olie weglekte.