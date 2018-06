'Aboutaleb beloofde 50 duizend euro aan buurt voor steun De Evenaar'

De bewoners van Rotterdam-Oosterflank die zich verenigd hebben in actiecomité Evenaar in Actie staan nog steeds lijnrecht tegenover wethouder Sven de Langen over de nieuwe bestemming voor verzorgingshuis De Evenaar. Burgemeester Aboutaleb deed in een gesprek een uiterste poging om de bewoners voor het plan te winnen, maar ze gingen niet akkoord.

De gemeente wil in het verzorgingshuis in Rotterdam-Oost een mix van doelgroepen plaatsen. Naast de ouderen die er nu wonen komen er onder meer 35 psychiatrische patiënten wonen. Een deel van de wijk is fel gekant tegen het het project van Bavo Europoort, Centrum voor Dienstverlening en Humanitas, omdat ze vrezen voor veiligheidsrisico’s.



In een gesprek zou Aboutaleb de bewoners hebben voorgesteld om 50 duizend euro te investeren voor een activiteit in de wijk, als ze zich voorafgaand aan de raadsvergadering van donderdag achter het plan zouden scharen, zegt Arno Peekel van het actiecomité woensdag in de commissie Sociaal.

“Aboutaleb noemde het een goed plan en wilde extra veiligheidsmaatregelen aanbieden, maar waarom zou je die nemen als er geen risico’s zijn?”, vraagt Peekel zich af. “Er is geen draagvlak voor dit actieplan in de wijk”, betoogde Peekel. Daarom hoopt de actiegroep dat het plan van tafel gaat, ook d e gebiedscommissie is tegen .

Meerderheid tegen

Uit een online onderzoek bleek dat 75 procent van de deelnemers tegen de plannen van zorgwethouder Sven de Langen is. “Wat bezielt de wethouder dat hij dit plan wil doorzetten, terwijl 75 procent van de wijk tegen dit plan is?”, vroeg raadslid Michel van Elck van Leefbaar Rotterdam zich af.De gemeenteraadsleden zijn verdeeld over het plan, toch is de verwachting dat er donderdag een beslissing wordt genomen. Er is haast geboden, zei wethouder De Langen tegen de commissie.“De vertraging heeft nu al 1 miljoen euro gekost. Het is daarom de hoogste tijd voor een besluit. In april zette de gemeenteraad het project in de ijskast , omdat De Langen eerst draagvlak moest zien te vinden. Dat proces is nu afgerond,

Volgens de Langen zijn er geen toereikende alternatieven voor zijn plan, als de gemeenteraad niet instemt met het plan moet De Evenaar volgens hem sluiten en moeten de ouderen die er nu wonen ook verhuizen.

Zelf is hij overtuigd van het plan. "Dit is een kneitergoed plan, omdat alle belangen hierin een plek hebben."