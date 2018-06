Chemours verwerpt kritiek van Inspectie

Chemours ontkent dat het bedrijf niet weet wat er in het eigen afval zit en waar dat heen gaat. Daarmee reageert het Dordtse chemieconcern op het rapport van de Inspectie Leefbaarheid en Transport (ILT).

In dat rapport stelde de ILT, dat Chemours onzorgvuldig omgaat met z'n afval. Specifiek werd gekeken naar FRD903, een afvalcomponent uit de GenX-technologie, die het kankerwekkende PFOA verving.

Chemours zegt wel degelijk te weten wat er in het afval zit en alle specifieke informatie te delen met afvalverwerkers, transporteurs en de ILT zelf.

Het bedrijf is zich bewust dat het al lang onder een vergrootglas ligt."We werken volgens de regels en worden continue gemonitord door de toezichthoudende autoriteiten."

Dat er niet-afbreekbare stoffen in het milieu belanden, ontkent het bedrijf niet. Maar er is wel een nuance, zegt Chemours. "Meer dan 95% van het afval waarin mogelijk FRD903 zit, wordt hergebruikt of vernietigd."

De resterende vijf procent komt wel terecht in grond, water en lucht. ""Maar", zegt Chemours: "we investeren fors in aanvullende technologieën om dat te verminderen."

Chemours zegt dat het zelfs méér doet dan "volgens de regels van het bedrijf verwacht mag worden."