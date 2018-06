Deel dit artikel:











Veel hulp voor moeder en kindjes zonder meubels Foto: Politie Feijenoord

De politie in Rotterdam-Feijenoord is overdonderd door de hulp die vanuit alle hoeken komt voor een alleenstaande moeder en haar twee jonge kinderen. "Een week geleden kwam er een radeloze moeder naar ons bureau toe", schreef de politie eerder op Facebook. "Zij vertelde in tranen dat ze na een half jaar wonen in Rotterdam, na een heftige periode, geen spulletjes in huis heeft. Zij bleek te weinig geld te hebben om meubels te kopen."

'De kinderen hadden zelfs geen bedje.' politie Agenten gingen gelijk met de vrouw mee om te kijken hoe erg het gesteld was en troffen een schone, maar ook erg lege woning aan. De kinderen van 6 en 8 jaar hadden zelfs geen bedje om in te slapen, maar moesten liggen op een matje op de harde ondergrond. De politie in Feijenoord vond de situatie zo schrijnend dat er gelijk werd besloten om actie te ondernemen. "Wij hebben contact gelegd met kringloopwinkel RataPlan Rotterdam. Deze wilde de moeder en kids belangeloos helpen. Samen met de winkelmedewerkers stonden de agenten voor de deur om twee kinderbedjes te bezorgen. "De gelukkige blikken in de ogen van dit gezin maken ons onbeschrijflijk gelukkig." Na het bericht op Facebook stroomde van alle kanten meer goederen toe. "We zijn overdondert door alle hulp die wordt aangeboden. Achter de schermen gaan we een en ander afstemmen."