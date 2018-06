Jubileumeditie Rotterdam Running Crew in Plaswijckpark

Het 50e hardloopevenement van Rotterdam Running Crew heeft woensdagavond plaatsgevonden in het Plaswijckpark in Rotterdam-Schiebroek. Zo'n 3000 hardlopers liepen in en rondom het park drie, zes of negen kilometer.

Het gaat tijdens de runs van Rotterdam Running Crew niet om de winnaar, vertelt organisator Eric Brommert. "Het is bij ons helemaal niet belangrijk. Er zijn soms runs waar we wat interval doen, maar uiteindelijk gaat het gewoon om dat we de stad ontdekken en dat we met elkaar op bijzondere plekken lopen in Rotterdam en daar is onze stad uitermate geschikt voor."

De directeur van het Plaswijckpark, Fred Nijveld, stelde het park gratis ter beschikking voor het evenement en is trots. "Dit is fantastisch om te zien, een waanzinnig leuk evenement, waar we als Plaswijck graag gastheer van willen zijn. De Rotterdam Running Crew heeft ons benaderd omdat het voor hun de 50e keer was en omdat wij 95 jaar bestaan, dat past perfect bij elkaar. Daarnaast sluiten onze grondwaarden, waar het gaat om actief bezig zijn, naadloos aan bij wat Rotterdam Running Crew doet."

Michael en Ruud Kuiters (vader en zoon) uit Vlaardingen liepen samen de zes kilometer en genoten. "We hebben een mooie tijd gelopen, het was gezellig en we hadden mooi weer. En het is onze negende run samen."

Bekijk hierboven de interviews met Eric Brommert, Fred Nijveld en Michael en Ruud Kuiters.