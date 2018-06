Oldtimerliefhebber: 'Ik baalde toen ik hoorde dat de milieuzone werd afgeschaft'

De Rotterdamse Doreen van der Meer baalde als een stekker toen ze hoorde dat de milieuzone wordt afgeschaft. Niet omdat ze zo'n groot voorstander is, maar juist omdat ze haar geliefde oldtimer daardoor gedwongen van de hand moest doen.

"Ik vond het heel, heel, heel erg toen ik het hoorde", zegt ze een dag nadat het nieuwe stadsbestuur bekendmaakte dat de milieuzone in Rotterdam stapsgewijs wordt afgebouwd.

Oude benzineauto's mogen direct weer het centrum van de stad in. Diesels zijn vanaf 2020 weer welkom. De milieuzone geldt nog wel voor vrachtwagens. De gemeente blijft die weren uit de binnenstad en de 's-Gravendijkwal.

Blijdschap



Stichting Rotterdamse Klassiekers is 'ontzettend blij' met de beslissing van het nieuwe college. "Iedereen was opgelucht. Onze strijd heeft toch iets opgeleverd", zegt Joris Rockx, die lid is van de stichting.

De Stichting Klassiekers Rotterdam probeert al sinds de start van de milieuzone begin 2016 een lans te breken voor oldtimerliefhebbers die met hun oude wagens niet meer de stad in mochten.

Hoewel de autofanaten krijgen waar ze voor streden, noemt Rockx het wel jammer dat het voor diesels nog een stuk langer duurt voordat de binnenstad weer voor hen ontsloten wordt. De stichting blijft zich volgens de Rotterdammer dan ook inspannen om de datum van 1 januari 2020 naar voren te halen.

Aanvechten



Een van de manieren om dat misschien voor elkaar te krijgen, is boetes blijven aanvechten. Twee rechters stelden Rockx in het gelijk toen hij zijn boete aanvocht en dus niet hoefde te betalen toen hij met zijn oude lpg-wagen Rotterdam inreed.

Rockx won de rechtszaken, omdat de foto van de overtreding niet aan de regels voldoet. Op de bewijsfoto moet het verkeersbord staan waarop vermeld wordt dat de auto in de milieuzone rijdt. Omdat de camera's verkeerd staan, verschijnt het bord nooit op de foto's.

"Iedereen die een boete krijgt, kan het dus aanvecht en wint de zaak. Het is dan niet houdbaar om het beleid voor diesels te handhaven", verwacht Rockx.

Ondanks de tegenvaller voor diesels zullen de leden van Stichting Klassiekers Rotterdam wel een kleine feestje houden, denkt de Rotterdammer. "We gaan het wel even vieren."

Te laat



De afschaffing van de milieuzone komt wel te laat voor Doreen van der Meer. Ze was dol op haar vierkante Volkswagen Golf uit 1986, die ze inruilde toen ze er niet meer mee de stad in mocht. Omdat ze dj en kostuumdesigner is, heeft ze een auto bij de hand nodig.

Nu zit ze opgescheept met een wagen die ze eigenlijk maar lelijk vindt, zegt ze. "Ik houd van oude auto's. En nu zie ik die vierkante Golfjes allemaal weer door de stad rijden."

Haar nieuwe auto opnieuw inruilen voor een ouder exemplaar ziet ze voorlopig niet zitten. "Nee, ik blijf aan de gang..."