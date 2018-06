Reunie voor Circus Rotjeknor in het Nieuwe Luxortheater

Circus Rotjeknor viert zijn 25-jarig bestaan zaterdag met een avondvullende voorstelling in het Nieuwe Luxortheater. Daar treden niet alleen kinderen op die nu bij het circus zitten, maar ook professionele circusartiesten die ooit begonnen zijn bij Rotjeknor.

In totaal treden 200 artiesten op en staat er ook nog een 150 koppen groot kinderkoor op het podium. De groep artiesten loopt om zes uur 's avonds mee in een parade van Katendrecht naar het Nieuwe Luxortheater.

Johan Both richtte het circus indertijd op. Woensdag was de dag waarop alles samenkwam in het onderkomen van Circus Rotjeknor in de Fenixloods op Katendrecht. "Vandaag zijn de repetities met muziek van het Groot Niet te Vermijden", legt Both uit. "Hier hebben we lang naar toe gewerkt. Want nu komen al die oud-leden van heinde en van ver hier heen om te repeteren. Het is echt fantastisch."

Denemarken

Michiel van Leeuwen kwam als tienjarige bij het circus. Hij was er bij vanaf het begin van Rotjeknor. "Eigenlijk heeft mijn zus me er op gestuurd", zegt van Leeuwen. "Een klasgenoot van mijn zus zat ook bij het Circus. Mijn zus vond het zo leuk dat ze me hier naar toe stuurde."

Van Leeuwen ging enthousiast aan de slag met oefenen. Uiteindelijk vertrok hij naar een circusschool in Denemarken, waar hij zich specialiseerde in luchtacrobatiek. Inmiddels werkt hij daar als freelance artiest.

"Bij Rotjeknor heb ik een goeie basis kunnen leggen voor mijn techniek", zegt Michiel van Leeuwen. "Maar het heeft me ook veel geleerd over hoe je een optreden in elkaar zet en hoe je samenwerkt met andere mensen."

Welkom

Jorga Lok wist als zevenjarige al dat ze iets bij het circus wilde doen. Maar ze woonde in Zoetermeer. Het duurde tot haar veertiende voordat ze zelfstandig naar Rotterdam mocht reizen en toen ging ze meteen bij Rotjeknor.

Het Circus betekende voor Lok dat ze eindelijk bij gelijkgestemden was. "Op school had ik mijn armen vol met vriendschapsbandjes en daar werd ik eigenlijk een beetje op aangekeken. Bij Rotjeknor herkende ik zoveel van mezelf in al die anderen. Ik voelde me meteen welkom."

Op haar 18e ging ze naar Stockholm om Dans en Circus te studeren. Ze specialiseerde zich in handstand en partner-acrobatiek. Inmiddels heeft ze haar eigen theatergezelschap. "Voordat je auditie kunt doen bij een circusschool heb je al een brede basis nodig. Dat was me zonder Circus Rotjeknor niet gelukt", zegt Lok.

Talent ontwikkelen

Volgens de 29-jarige Jorga Lok komen enorm veel kinderen maar ook volwassenen in aanraking met het circus. "Het is een hele bijzondere kunstvorm of sportvorm. Het is zo rijk dat er bijna voor iedereen iets in zit, waar je iets van kunt leren of waar je je talent in kan ontwikkelen. Daarom is Circus Rotjeknor zo belangrijk. Omdat je het daar kunt ontwikkelen."

Zaterdag is dus eigenlijk een reünievoorstelling, als al die oud-leerlingen weer bij elkaar komen voor de eenmalige jubileumvoorstelling in het Nieuwe Luxortheater. Het programma zit vol. Elke groep artiesten heeft maar drie minuten om de kunsten te laten zien.