"Vuile hond" Kobus L. wijst andere schutter aan tijdens proces over dood schoonzoon

Als het aan justitie ligt, gaat voormalig drugsbaron Kobus L. opnieuw de cel in. Deze keer niet voor drugshandel, maar voor doodslag. Vier jaar geleden zou hij in Roosendaal zijn schoonzoon John Wassink hebben doodgeschoten. De Rotterdamse "kamperkoning" ontkent. Maar justitie is ervan overtuigd dat hij de trekker wel degelijk heeft overgehaald. Net als de nabestaanden van Wassink. "Vuile hond!" klinkt het vanaf de tribune.

Het is woensdag nog een beetje behelpen in de spiksplinternieuwe zaal van de Bredase rechtbank, waar Rotterdammer Kobus L. (73) terecht staat. De microfoons? Die doen het nog niet. Iedereen moet de stembanden wat meer aan het werk zetten om zijn standpunt duidelijk te maken.

De 73-jarige verdachte zit er broos en breekbaar bij. Hij is ziek. Zijn hart tikt niet meer als vanouds. Hij heeft aderverkalking. En longkanker. Even was er een kans dat het proces vanwege zijn slechte gezondheid niet zou doorgaan. Maar de rechtbank bleek onverbiddelijk.

Kobus L. is geen prater. In de jaren negentig, toen hij terechtstond voor grootschalige drugshandel met onder anderen de Surinaamse legerleider Desi Bouterse, reageerde hij knorrig op vragen van de rechter. Met de officier van justitie weigerde hij sowieso te communiceren over de import van 257 kilo cocaïne in een lading hout.

"Zakenman" L. verklaarde toen zelfs niet in de softdrugs te zitten: "Ik handel in fietsen, kleding, ananas, lampen, zonnebanken, in alles. Schoenen ook, maar niet in hasj."

De rechter was daar destijds minder van overtuigd en veroordeelde hem tot vijftien jaar cel en een miljoen euro boete. Zijn celstraf zat L. vanwege vluchtgevaar deels uit in de extra beveiligde inrichting (EBI) in Vught.

Deze woensdag is L. een stuk spraakzamer. Toch is er een ook een overeenkomst met het drugsproces uit de vorige eeuw: de verdachte ontkent álles.

"Wat heb ik er aan om John te vermoorden?", vraagt L. zich hardop af.

De rechter, zinspelend op een motief: "Dat terrein van hem, dat was wat waard."

L.: "Ik heb helemaal geen conditie. Ik kan nog geen kilo optillen. Wat moet ik met dat terrein doen?"

Mummie in blauw plastic

Het lichaam van L's schoonzoon John Wassink wordt eind juli 2014 gevonden. Het is als een mummie in blauw plastic gewikkeld en dobbert in het Markkanaal bij het Brabantse Terheijden.

De politie concludeert dat Wassink in de slaapkamer van zijn woonwagen in Roosendaal is doodgeschoten. De echtgenoot van de dochter van L. heeft een stuk grond met daarop een autobedrijf.

Kobus L. is de laatste die het slachtoffer levend heeft gezien. Op het moordwapen - een Zastava van Servische makelij - wordt zijn dna gevonden.

De lattenbodem van Wassink's bed heeft kogelgaten. Wassink, geboren Rotterdammer, is op bed neergeknald, concludeert de recherche. Een kogel vloog door zijn hoofd, een andere door zijn borst. Van het matras is een hoek afgesneden. Aan de rand van de uitsnede zitten sporen: dna-materiaal van Kobus L.

Rechter: "Hoe komt uw dna op het matras?"

L: "Ik heb daar vaak geslapen."

Rechter: "En op het wapen?"

L: "Dat zag ik bij het raam. Ik heb het beetgepakt en achter de bank gegooid."

Rechter: "Waarom heeft u het niet aan de politie gegeven?"

L: "Er was een strijd met andere zigeuners. Dan geef je dat niet aan de politie."

Rechter: "Ik zie u sowieso niet snel iets aan de politie geven."

L: "Inderdaad."

Ouwe boef



Volgens L. slaat justitie de plank volledig mis. Niet hij, maar ene Edward F. heeft zijn schoonzoon omgebracht. Het motief? Dat zou een ruzie over wiet geweest kunnen zijn. Of dat John Wassink met de politie wilde gaan praten over de moord op een Belg, in 2013. F. zou achter het misdrijf zitten en wilde voorkomen dat Wassink hem zou verlinken.

Advocaat Ed Manders probeert nog meer gaten te schieten in het scenario dat justitie ontvouwt. Het politieteam dat de moord op Wassink onderzocht, heeft last gehad van "tunnelvisie", betoogt hij.

Manders: "Rechercheurs zijn natuurlijk gaan zoeken op de naam Kobus de Zigeuner. Dan kom je bij drugshandel, bij Bouterse, bij liquidaties. Dat laatste is nooit bewezen. Maar de recherche kreeg het beeld: hij moet het wel hebben gedaan."

Tijdens het onderzoek heeft de politie getuigen benaderd met de woorden: 'help ons met die ouwe boef', vervolgt de advocaat.

De officier van justitie bestrijdt dat de politie maar in een richting heeft gezocht. Kobus L. is eerst als getuige gehoord, klinkt het. En heeft pas toen er bewijs kwam het label verdachte gekregen.

Advocaat Manders: "Ik zeg niet dat mijn cliënt de voorzitter is van de zangvereniging. Maar verdacht worden van moord op je schoonzoon, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Zoiets doet wat met je."

Mooie jongen

Aan het begin van de zitting heeft de voorzitter van de rechtbank iedereen op de publieke tribune verzocht om vooral kalm te blijven. Dat lukt soms wel, soms niet. Naarmate het proces vordert, wordt er op de tribune steeds inniger geciteerd uit het scheldwoordenboek.

Voor Kobus L. - vader van zeven kinderen en 17 kleinkinderen - zijn maar een handvol supporters naar Breda gekomen. De tribune is vooral gevuld met nabestaanden van John Wassink.

Zijn moeder maakt gebruik van haar spreekrecht in de rechtszaal. Snikkend: "Ik haat degene die John heeft vermoord. En hoe er na zijn dood leugens over hem zijn verteld. John was een mooie jongen en stond voor iedereen klaar. Deze pijn gaat nooit meer over."

"Degene die dit heeft gedaan", vervolgt ze met een priemende blik op Kobus L. "heeft geen gevoel, geen geweten."

"Zo is het toch?", zegt moeder Wassink als ze weer plaatsneemt op de publieke tribune.

"Je was nog mild", vinden ze daar. Want Kobus - en dat mag hij deze dag horen ook - is gewoon een "vuile hond!".

Terug naar de cel

Kobus L. is als vrij man naar Breda gekomen. Maar als het aan justitie ligt, wordt hij - voordat de rechter uitspraak heeft gedaan - alweer opgesloten. Als schot voor de boeg voor de sanctie die justitie eist: veertien jaar gevangenisstraf.

De rechtbank beslist anders. Kobus L. mag deze dag gewoon terug naar z'n woonwagen. De magistraten willen zich beraden op wat "een complexe zaak" wordt genoemd en pas op 11 juli uitspraak doen.

Het laatste woord tijdens de zitting is voor de "kamperkoning". L. benadrukt opnieuw dat hij onschuldig is. "Ik heb heel veel pijn van de dood van mijn schoonzoon. Ik heb hier niets mee te maken en hoop dat de zaak alsnog wordt opgelost."

"Tssss", klinkt het verbolgen op de publieke tribune.