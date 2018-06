Zwijndrechtse ambtenaren zijn het meest ziek

Het ziekteverzuim onder ambtenaren in de regio Rijnmond ligt hoger dan in andere delen van het land. Dat blijkt uit een enquête die RTV Rijnmond heeft gehouden onder gemeenten in de regio. Meer dan de helft van de gemeenten scoort hoger dan het landelijk gemiddelde van 5,4 procent.

Zwijndrecht heeft een extreem hoog ziekteverzuimcijfer: 10 tien procent. In Hardinxveld-Giessendam melden ze zich het minst vaak ziek. Daar is het cijfer 3,4 procent. Het gaat om het ziekteverzuim in 2017.

Wethouder Tigo Jansen (CU-SGP) van de gemeente Zwijndrecht, zegt geen verklaring te hebben voor het hoge ziektecijfer. "We hebben het laten onderzoeken, maar er is geen relatie gevonden met de werkomstandigheden. Het is ook niet zo dat een bepaalde leeftijdsgroep of beroepsgroep vaker ziek is. Ook is er geen sprake van een angstcultuur. Al die factoren zijn onderzocht."

Oudere mensen

Ambtenaren scoren al jaren hoger dan andere werknemers. Het ziekteverzuim onder werknemers uit alle branches in Nederland ligt anderhalf procent lager, namelijk op vier procent.

Volgens de hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek, Peter Hein van Mulligen, komt dat doordat er bij overheden vaak oudere mensen werken. "Ouderen zijn niet vaker ziek dan jongere werknemers, maar wel langer. Ze hebben een grotere kans op een chronische ziekte, waardoor ze soms voor lange tijd uitvallen."

Verder is er volgens Van Mulligen een verband tussen ziekteverzuim en werkloosheid. Als de werkloosheid hoog is, is het ziekteverzuim doorgaans lager. 'Mensen zijn dan banger om hun baan te verliezen en minder geneigd om zich ziek te melden. Omdat ambtenaren vaste banen hebben, speelt dat bij hen minder."

Verzuimcoaches

De meeste gemeenten zetten vol in op terugdringen van het ziekteverzuim. Zo wordt er volop gebruik gemaakt van verzuimcoaches en zelfs lifestylecoaches. Ook wordt er sneller ingegrepen dan voorheen; zodra een werknemer zich ziek meldt en het ziekteverzuim dreigt langdurig te worden, gaat een traject lopen.

Ook in Zwijndrecht zetten ze vol in op verlagen van het ziektecijfer. Er is gekozen voor de samenwerking met een andere arbodienst. Ook is er meer aandacht voor preventie. Zo wordt er gewerkt met coaches die ambtenaren helpt om meer te bewegen en gezonder te eten.