Chauffeurs streekvervoer staken voor de tweede dag op rij

Het streekvervoer in de regio ligt ook donderdag plat. Vanwege een meerdaagse staking rijden onder meer de streekbussen van Arriva, Qbuzz, Connexxion en RET niet of nauwelijks.

Alle metro's en trams en de meeste bussen in Rotterdam rijden wel. Ook de regionale trein tussen Dordrecht en Geldermalsen (MerwedeLingelijn) rijdt gewoon.

Doel van de meerdaagse staking is een nieuwe cao voor 12 duizend werknemers in het openbaar vervoer, met een goede loonsverhoging en concrete afspraken over het aanpakken van de werkdruk.

Hoelang de staking precies gaat duren, is nog niet duidelijk. CNV spreekt van een driedaagse staking tot vrijdag, maar FNV heeft een staking voor onbepaalde tijd aangekondigd.