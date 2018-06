Deel dit artikel:











Man gewond bij steekpartij in Schiedam Foto: MediaTV

Een man is in de nacht van woensdag op donderdag lichtgewond geraakt bij een steekpartij in Schiedam. Dat gebeurde nadat het slachtoffer met meerdere mensen ruzie had gekregen op het Stationsplein.

Het slachtoffer was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft één verdachte aangehouden. De politie onderzoekt nog hoe de steekpartij heeft kunnen gebeuren.