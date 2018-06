Deel dit artikel:











College Rotterdam ziet niets in noodfonds voor horeca Club BLU.

De gemeente Rotterdam is niet van plan om horecaondernemers financieel te vergoeden na een gedwongen sluiting. Dat schrijft het college in antwoord op vragen vanuit de gemeenteraad. Een voorbeeld van zo'n gedwongen sluiting is Club Blu.

Aanleiding voor de vragen was de recente oproep van Koninklijke Horeca Nederland om een noodfonds in te richten. Dit fonds zou geld moeten gaan uitkeren als horecazaken buiten hun schuld om langer dan vier weken dicht moeten. Een bekende recente sluiting is die van Club Blu in Rotterdam-Alexander. Die zaak werd vijf maanden gesloten, na onder meer een beschieting en de vondst van een handgranaat . In 2017 waren er vijftien spoedsluitingen in Rotterdam en volgden er voor acht zaken daarna nog extra opgelegde maatregelen. Het Rotterdams college laat het verder aan de horeca over om eventueel zelf wel iets te regelen qua compensatie.