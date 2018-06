Extra ontsluitingsweg Rozenburg kost 3 miljoen

De overlast van het vrachtverkeer van industrieterrein de Pothof in Rozenburg kan alleen worden opgelost door een nieuwe ontsluitingsweg aan te leggen. Dat schrijft het college van Rotterdam. De weg kost de gemeente Rotterdam drie miljoen euro.

Sinds de opening van het sportcomplex in 2016 in Rozenburg is de route die de vrachtwagens voorheen namen, een 30-kilometerzone geworden. Hierdoor moet het vrachtverkeer nu een andere route rijden. De omwonenden van het industrieterrein klagen sindsdien over stank, trillingen en geluid.

De afgelopen jaren zijn diverse maatregelen genomen om de overlast in te dammen. Dat heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd.