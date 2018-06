Blauwalg in Westvoorne en Brielle

Mensen die donderdag verkoeling willen zoeken, kunnen beter niet naar het Oostvoornse Meer Noord- en Zuidzijde, de Brielse Meer Zoom en het Brielse Meer bij watersportvereniging Nautica. Er zit blauwalg in het water.

De Omgevingsdienst Midden-Holland heeft donderdagochtend een negatief zwemadvies afgegeven. Wie zwemt in water met blauwalg kan last krijgen van huidirritatie, hoofdpijn, oorpijn, keelpijn, misselijkheid, diarree, koorts en zere ogen.

Eerder is al geadviseerd om niet te zwemmen in onder meer Plas Wevershoek in Ridderkerk, de Krabbeplas in Vlaardingen en 't Zwarte Plasje in Rotterdam.