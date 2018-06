Transportbedrijven: milieuzone voor vrachtwagens komt niet als verrassing

De milieuzone in Rotterdam wordt afgeschaft voor oude benzine auto’s en oude diesels, maar vrachtwagens worden nog altijd geweerd uit de stad. Arthur van Dijk, voorzitter van de brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TNL), vindt het niet meer dan logisch dat vrachtverkeer de stad niet in mag.

"Dit is niet echt een verrassing voor ons", zegt Van Dijk. "We hebben afspraken gemaakt met de overheid om in 2025 met een zero-emission binnenstad te komen. Daar past natuurlijk ook bij dat je geconfronteerd wordt met milieuzoneringen."

Rotterdam heeft niet als enige de ambitie om de binnenstad vrij te maken van uitstoot door vrachtverkeer. Volgens Van Dijk is dat zeker haalbaar.

"In de binnenstad moet dat gaan lukken, mits de gemeenten bereid zijn samen te werken. Voor ons is het belangrijk dat de binnensteden op elkaar gaan lijken. Iedere stad moet niet zijn eigen milieuzone regelen, want dan hebben wij een probleem."

TLN heeft al mogelijkheden om vracht in de binnenstad af te leveren zonder gebruik te maken van vrachtwagens. "We kunnen, zeker in het begin, met een systeem werken waarbij we tot de randen van de stad rijden en daar bijvoorbeeld de vracht overladen in kleine elektrische karretjes of aanhangwagens met een elektrische auto. Dit is op een aantal plekken al volop aan de gang."

Eerder niet mee eens

Het standpunt van TLN is opmerkelijk te noemen. In 2014 presenteerde de gemeente Rotterdam nog plannen om de milieuzone uit te breiden. Daar was TLN het destijds niet mee eens.

"Toen de milieuzone werd ingevoerd hadden we bezwaar, omdat we net een deal hadden gesloten met de overheden om gezamenlijk tot oplossingen te komen. Een week later voerde Rotterdam zonder overleg een milieuzone in. Daar had ik bezwaar tegen."