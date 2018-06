Concert at Sea met drie dagen groter dan ooit

De Brouwersdam bij Ouddorp is komende dagen voor alweer de dertiende keer het toneel van Concert at Sea. Het jaarlijkse feestje van de band BLØF begint dit jaar al op donderdag en is met drie dagen optredens groter dan ooit.

Toch zijn de ingrediënten van het popfestival nog volstrekt ongewijzigd ten opzichte van eerdere edities. De iconische locatie op het strand is een combinatie van meebrulmuziek van BLØF, andere Nederlandse muziek en een enkele buitenlandse headliner.

Donderdag is een Zeeuwse avond, zegt Peter Slager, bassist van BLØF. "Wij met het Zeeuws Orkest, Danny Vera en Racoon treden op. De belangrijkste reden dat we het nu drie dagen doen is dat de Stichting Renesse 65 jaar bestaat."

Brede programmering

Vrijdag staan onder anderen Guus Meeuwis, Ronnie Flex, Miss Montreal en Sting op het podium. Zaterdag is het de beurt aan Alanis Morissette, Broederliefde en Van Dik Hout.

"We programmeren bewust heel breed. Van Nederlandstalige pop tot Americana", legt organisator Lesley Grieten uit. "Het is voor elk wat wils. De jongeren gaan los op Ronnie Flex, ouderen genieten van het Zeeuws Orkest samen met BLØF."

Dure buitenlandse namen

Al jaren ziet Concert at Sea dat bezoekers terugkomen, zegt Grieten. Ook deze editie was binnen een paar uur uitverkocht.

Grieten: "Concert at Sea is niet afhankelijk van dure buitenlandse namen. Ons publiek is eigenlijk de headliner. Wij verkopen soms uit voordat het volledige programma bekend is."

Minivakantie



Hoewel het festival is uitgegroeid tot een meerdaags evenement, zijn er geen speciale campings rond het festivalterrein. "Toch is Concert at Sea zich juist wel steeds meer als als minivakantie aan het ontwikkelen. We werken nauw samen met campings en vakantieparken in de buurt."

Belangrijk voordeel hiervan is dat de verkeersdrukte beter beheersbaar is, omdat bezoekers veel verspreider naar Concert at Sea afreizen. Bij de eerste edities raakten de wegen naar de Brouwersdam nog wel eens verstopt. Het is nu niet veel drukker dan op een reguliere stranddag, zegt Grieten.

De Brouwersdam in de N57 is natuurlijk wel afgesloten voor verkeer. Automobilisten moeten omrijden via de N215 en de N59.

Niet massaler



Deze dertiende editie is weliswaar langer dan ooit, maar zeker niet massaler, vindt Grieten. "Dat komt echt door de locatie. Het podium staat in de Noordzee, het publiek op het strand en op de Brouwersdam. Je hebt echt meteen het vakantiegevoel."

Ook Slager zegt dat groter zijn niet het doel is van de organisatie. "We moeten ervoor zorgen dat we de sfeer die we de afgelopen jaren hebben gecreëerd, behouden. Het moet niet uit de klauwen groeien. Als het niet bevalt, is het volgend jaar weer twee dagen."