Heinenoordtunnel dicht na ongeluk met meerdere vrachtwagens en auto's

De Heinenoordtunnel in de A29 is sinds donderdagmiddag dicht in beide richtingen vanwege een ongeluk. Er zijn vijf mensen gewond geraakt, zegt de brandweer. Eén van hen raakte bekneld.

Bij het ongeluk zijn meerdere auto's en twee vrachtwagens betrokken, zegt Rijkswaterstaat. Waardoor dat precies is gebeurd, is nog onduidelijk.

Het ongeluk gebeurde in de tunnelbuis richting Bergen op Zoom. De buis richting Rotterdam is ook dicht, om de hulpdiensten de ruimte te geven.

De hulpdiensten rukten rond 12:50 uur uit met zes ambulances en vier brandweerauto's. Ook is er een traumahelikopter opgeroepen. Hoe lang de tunnel nog dicht is, is onbekend.

Er staat inmiddels een lange file in beide richtingen voor de tunnel. Verkeer wordt omgeleid via de A15 en A16. De Kiltunnel is in beide richtingen tolvrij. Inmiddels loopt ook het verkeer op de N217 door de Hoeksche Waard vast.