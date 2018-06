Deel dit artikel:











Kraker blijft nog maanden in Rotterdams brugwachtershuisje Het gekraakte brugwachtershuisje

De gemeente Rotterdam kan de kraker die sinds februari in het brugwachtershuisje naast de Irenebrug in Rotterdam-Hillegersberg woont, pas in oktober uitzetten. "Omdat het niet de bestemming brugwachtershuisje heeft, kunnen we niet meteen actie ondernemen", zei wethouder Simons donderdag in de gemeenteraad.

De brugwachter gebruikt het brugwachtershuisje van april tot oktober. Doordat het huis gekraakt is, kan de brugwachter nu niet bij zijn apparatuur en moet hij vanuit een keet 10 meter verderop de brug bedienen. Leefbaar Rotterdam, VVD en CDA hadden vragen gesteld aan de wethouder. "Die kraker moet er liever gisteren dan vandaag uit", zeiden de partijen. "Het is ongehoord dat de brugwachter niet bij zijn werkplek kan." Hoewel uitzetting voorlopig niet kan, legt de gemeente op korte termijn wel een dwangsom op. Die bedraagt 100 euro per dag, met een maximum van 3 duizend euro. Ook wil de wethouder er dit najaar voor zorgen dat een deel van het huis de bestemming 'brugwachtershuisje' krijgt, waardoor het niet meer gekraakt kan worden. 5 duizend euro

De gemeenteraad nam niet zomaar genoegen met de antwoorden van de wethouder. "Die boete mag wat mij betreft naar 5 duizend euro per dag", zei raadslid Benvenido van Schaik (Leefbaar Rotterdam). "Gaan we nu zes maanden zitten afwachten? En laten we deze man het pand slopen? Ik vind dat ongehoord", zei Christine Eskes van het CDA.