Donderdag in Bureau Rijnmond: schietpartijen en overvallen

Bureau Rijnmond, het opsporingsprogramma van politie en justitie in de regio Rijnmond, besteedt donderdag onder meer aandacht aan twee overvallen en twee schietpartijen.

Overvallen

Een eetcafé aan de Admiraliteitstraat is overvallen door twee mannen die zich goed hadden vermomd. Zij hebben enkele honderden euro’s uit de kassa en privéspullen van het personeel meegenomen. Er zijn beelden van de twee maar die zijn niet erg duidelijk. Hopelijk zijn zij te herkennen aan de kleding of een tas.

Veel betere beelden zijn er van een man die een overval pleegde op een vestiging van Pipoos aan het Binnenwegplein in Rotterdam. Hij werd gefilmd bij het verlaten van een metrostation en staat op beeld.

Grote onderzoeken

Deze week opnieuw aandacht voor twee grote incidenten van de afgelopen weken, namelijk de schietpartij aan de Mgr. Nolenslaan in Schiedam waarbij ogenschijnlijk het verkeerde gezin is getroffen en de dood van Zino Ignasia . Hij werd vrijdag 15 juni doodgeschoten in een woning aan het Sandelingplein in Rotterdam-Bloemhof.

Beide zaken werden al eerder getoond in Bureau Rijnmond, maar de politie heeft aanvullende vragen.

Inbraken

In deze aflevering ook twee inbraken in woningen; één in Barendrecht en één in Rotterdam. Beide zaken tonen aan hoe belangrijk het is om goede camerabeelden aan de politie aan te leveren. Bij de inbraak in Rotterdam is dat zeker het geval. De twee inbrekers staan er haarscherp op!

Bureau Rijnmond is het regionale opsporingsprogramma van politie en justitie op TV Rijnmond. Het is op donderdagmiddag rond 17:20 uur te zien op TV Rijnmond en wordt vervolgens elk uur herhaald tot de volgende dag 17:00 uur. De onderwerpen zijn ook te zien op Rijnmond.nl.