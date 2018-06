Rotterdam extra in touw om droogte te bestrijden

Terwijl de meeste mensen zullen juichen dat het zomerweer weer terug is, staan planten en bomen juist te schreeuwen om water. De gemeente bekommert zich daarom extra om het groen in Rotterdam.

Gemeentewerkers Wesley en Ruud gingen donderdag voor de hitte uit op pad in het Kralingse Bos. Met een grote tractor en een tankaanhangwagen vol water trekken ze door de stad om planten en bomen water te geven.



Het was in juni in lange tijd niet zo droog als dit jaar. Vooral jonge bomen moeten nu extra water krijgen, omdat de wortels nog niet diep genoeg in de grond zitten. In Crooswijk hebben vooral planten extra verzorging nodig.

Ruud zou de natuur liever 's nachts water geven, omdat het beter is om planten niet te besproeien als de zon schijnt. Maar dat gaat niet, zegt Ruud. "Te veel extra kosten en extra veiligheidsmaatregelen."

Echt hoog is de nood nog niet. Van een hitteplan voor de natuur is nog geen sprake, zegt Ruud en volgens hem heeft de droogte nog niet tot heel grote problemen geleid.