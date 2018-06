Fel debat in Rotterdamse raad over Turkse verkiezingsavond

Het debat over de Turkse verkiezingsavond en de verkeersopstoppingen die in de Rotterdamse binnenstad ontstonden, zorgde voor een felle clash tussen enerzijds Denk en anderzijds VVD, Leefbaar Rotterdam en CDA.

VVD-fractievoorzitter Vincent Karremans noemde het onacceptabel dat de feestvierende aanhangers van president Erdogan het verkeer op onder meer de Westblaak blokkeerden. "Waarom moeten wij een avond lang politiemensen inzetten voor een president die 4000 km verderop wordt gekozen?" vroeg Karremans.

Daarop reageerde Enes Yigit: "Gaan we elke week over Turkije debatteren? U heeft een obsessie met Turkije en Leefbaar en het CDA ook."

"Denk heeft een obsessie met de niet bestaande Turkse obsessie bij andere partijen", kaatste Karremans terug.

Selectieve verontwaardiging

Christine Eskes van het CDA noemde het selectieve verontwaardiging van Denk. "U heeft zelf vier keer gedebatteerd over een Pegida-demonstratie die nog niet had plaatsgevonden. U speelt een politiek spelletje." Daar sloot Tanya Hoogwerf van Leefbaar zich bij aan. "Uw debatten over Pegida hebben geleid tot inperking van het demonstratierecht en een bedreiging van burgemeester Aboutaleb."

Wethouder Turkse zaken?

Burgemeester Aboutaleb herhaalde nog eens dat er zeventig boetes zijn uitgedeeld voor verkeersovertredingen. "Deze boetes kosten 95 euro per stuk." Volgens de burgemeester was de politie goed voorbereid. Op de vraag van Denk of het nieuwe college met zijn 'obsessie' geen wethouder voor Turkse Zaken wil aanstellen, antwoordde Aboutaleb: "Die wethouder is er al en dat ben ik. Ik heb er een dagtaak aan."