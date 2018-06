Mannen vast voor ontvoering in Schiedam

Politie houdt mannen aan in ontvoeringszaak Foto: MediaTV

De politie heeft twee mannen opgepakt voor een ontvoeringszaak in Schiedam. Het gaat om een 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 23-jarige Rotterdammer.

De politie deed dinsdagavond een inval in een huis aan de Ampèrestraat in Schiedam. Aanleiding was dat daar drie mensen korte tijd werden ontvoerd.

De ontvoerders waren tijdens de inval niet in het pand aanwezig. De politie heeft later in Rotterdam de aanhoudingen verricht.

Waarom ze in Rotterdam gingen zoeken, wil de politie niet zeggen. Ook over de aanleiding van de ontvoering is niets bekendgemaakt.