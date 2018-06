Deel dit artikel:











Chabot onderweg naar FC Groningen Julian Chabot

Julian Chabot zet zijn loopbaan naar alle waarschijnlijk voort bij FC Groningen. De verdediger van Sparta Rotterdam is in verregaande onderhandelingen over een contract bij de ploeg van trainer Danny Buijs. Ook heeft een club uit de Duitse 2. Bundesliga zich gemeld.

Chabot kwam afgelopen zomer over uit de jeugdopleiding van RasenballSport Leipzig. Onder trainer Alex Pastoor kwam de Duitser niet veel aan spelen toe, maar onder Dick Advocaat bloeide Chabot op en groeide uit tot vaste waarde in de verdediging. Sparta leek al goed ingespeeld op het vertrek van Chabot, want woensdag haalde het centrale verdediger Dries Wuytens van Heracles Almelo.