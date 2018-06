Deel dit artikel:











Boerenveld Zuid-Beijerland in brand Foto: Daniel Herweijer Foto: Daniel Herweijer

Een akkerveld met koren of tarwe aan de Oranjeweg bij Zuid-Beijerland in de Hoeksche Waard staat donderdagmiddag in brand. De brand woedt over een stuk boerenveld ter grootte van een half voetbalveld.

Rond 15:40 uur werd gemeld dat de brand bijna uit was. Brandweerlieden hebben weten te voorkomen dat de brand is overgeslagen naar een naastgelegen boerderij, maar het vuur is nog niet onder controle. Volgens de brandweer gaat het om een hardnekkige brand die moeilijk uit te krijgen is vanwege de warmte en de droogte. Ook ontstaan er steeds nieuwe brandhaarden, zegt een woordvoerder van de brandweer. Bij de brand komt veel rook vrij. Die gaat niet richting het dorpje Zuid-Beijerland.