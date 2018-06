Deel dit artikel:











Cel- en taakstraf voor man die Dordtse leerkracht doodreed Foto: Jack Brekelmans (ANP)

Een 25-jarige man die in oktober 2016 een echtpaar in Tilburg doodreed, heeft bijna vier maanden cel gekregen. Hij reed veel te hard en reed na het ongeluk door. Een van de slachtoffers gaf les in Dordrecht.

De 62-jarige man en zijn 59-jarige vrouw wilden oversteken toen de man kwam aanrijden en hen schepte . Hij reed op dat moment zeker 72 kilometer per uur op een weg waar maar 50 is toegestaan. Ook reed hij door na het ongeluk en meldde hij zich later pas op het politiebureau. De rechtbank zei donderdag dat de man uit Tilburg, die al vaker was gepakt voor te hard rijden, schuldig is aan het ongeluk. Hij hoeft overigens niet terug de cel in, omdat hij de vier maanden celstraf al in voorarrest heeft uitgezeten. De rechter legde hem ook 240 uur taakstraf op. Daarbij mag de Tilburger vijf jaar niet rijden. Tegen de man was vijftien maanden cel geëist.