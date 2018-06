Second Nature - van plastic afval tot bijna echte schelp

De Rotterdamse studio The New Raw recyclet plastic afval uit zee en maakt daar 3-D-geprinte schelpen van naar het voorbeeld van echte schelpen uit het Natuurhistorisch Museum.

Van plastic afval tot levensechte schelp

Met de tentoonstelling Second Nature in #HetNatuurhistorisch in Rotterdam, wil The New Raw bezoekers bewust maken van het probleem van plastic afval in zee en aan het strand.Directeur Kees Moeliker van het museum legt in Chris Natuurlijk uit hoe visnetten en ander plastic afval uit zee is gebruikt als grondstof voor levensechte modellen van schelpen uit de collectie van het museum. Zowel de echte schelpen als de 3-D-geprinte modellen zijn te zien in de tentoonstelling die zaterdag 30 juni opengaat.

