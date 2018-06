Deel dit artikel:











Streekbus 395 rijdt wel dankzij deal uit 1953 Streekbus 395 rijdt dankzij deal uit 1953 | Foto: Omroep Zeeland

De streekbussen rijden voor de tweede dag op rij niet of bijna niet door de landelijke staking. Er is in ieder geval één uitzondering: lijn 395 tussen Zierikzee en Rotterdam Zuidplein.

De chauffeurs van dit bedrijf vallen onder een andere cao. “Het voelt wel een beetje dubbel”, laat een chauffeur van lijn 395 weten. Andere busbestuurders zijn massaal aan het staken . Deze bus naar Rotterdam is de enige bus op het normaal volle station in Zierikzee. Oude afspraak

In 1953 is de concessie overgedragen van vervoerder Van Oeveren aan de toenmalige Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (RTM). In ruil daarvoor is afgesproken dat Van Oeveren honderd jaar lang de busdiensten mag uitvoeren in opdracht van de RTM en haar rechtsopvolgers. In 1953 is de concessie overgedragen van vervoerder Van Oeveren aan de toenmalige Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (RTM). In ruil daarvoor is afgesproken dat Van Oeveren honderd jaar lang de busdiensten mag uitvoeren in opdracht van de RTM en haar rechtsopvolgers. Hierdoor werken deze chauffeurs volgens een andere cao.“Wij vallen onder de cao tour”, verklaart een buschauffeur van Van Oeveren. De passagiers zijn er blij mee, zo laat een vrouw weten die op lijn 395 staat te wachten. "Ik heb mazzel. Ik heb helemaal geen last van de staking, prima dus."